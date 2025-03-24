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19:27, 24 марта 2025Наука и техника

В зоне СВО начали применять оптоволоконные «Свароги» большой дальности

В зоне СВО начали применять оптоволоконные FPV-дроны большой дальности «Сварог»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Проводные FPV-дроны большой дальности «Сварог-13» и «Сварог-15» начали применять в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом генеральный директор инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics Олег Федоров сообщил ТАСС.

По его словам, увеличение дальности оптоволоконных дронов — это одна из тенденций в зоне СВО. Федоров подчеркнул, что раньше дальность проводных аппаратов не превышала 15 километров, а сейчас они позволяют поражать цели на дальности до 30 километров.

«Поэтому сейчас у нас появились новые оптоволоконные квадрокоптеры линейки "Сварог" с диагональю 13 и 15 дюймов, оснащенные мощными моторами. Аппараты позволяют переносить груз на расстояние до 25 километров и наносить мощные удары в глубине фронта», — сказал он.

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Собеседник агентства подчеркнул, что оба дрона уже применяют в зоне СВО. Также он отметил высокое качество оптоволоконного кабеля российского производства.

Ранее в марте американский журнал Forbes писал, что FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю стабильно передают оператору качественное изображение, поэтому он может найти уязвимую зону техники или место для проникновения в укрепление.

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