Составлен правильный завтрак для школьника

Основными продуктами для завтрака школьника являются злаковые, яйца и молочные продукты, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов Роскачества. При этом сухие завтраки, например хлопья, ребенку следует позволять не чаще 1-2 раз в неделю.

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Специалисты заявили, что правильные продукты содержат необходимые для роста и развития ребенка медленные углеводы и белок, который легко и быстро усваивается детским пищеварительным трактом.

Между тем сухие завтраки, такие как шоколадные шарики, хрустящие звездочки, хлопья, содержат большое количество сахара. Это может способствовать развитию диабета, ожирения, спровоцировать аллергию и нарушение работы кишечника.

При покупке быстрых завтраков лучше выбирать продукты, содержащие меньше сахара и больше клетчатки, например, быстрорастворимые каши. Однако и они уступают традиционным, поскольку чем больше измельчается зерно, тем меньше в нем пользы, отмечают эксперты.

В Роскачестве добавили, что глазированные сырки, которые популярны у детей, также не являются полезным продуктом, поскольку в них содержится много жиров, сахара и ароматизаторов.

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