Россиянам рассказали о новой опасности картошки фри и чипсов

В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе акриламид. Высокие концентрации этого вещества могут негативно сказаться на здоровье и оказывать канцерогенный эффект, в том числе на репродуктивные органы. Об этом сообщили эксперты Роскачества, передает «Российская газета».

Уточняется, что акриламид появляется в продуктах, содержащих крахмал, если их обжаривают или выпекают при высокой температуре — от 120 градусов. По данным ВОЗ и Продовольственной сельхозорганизации ООН, акриламид встречается в кофе, картофельных чипсах, кондитерских изделиях, пончиках и кукурузных палочках. При этом больше всего этого вещества в чипсах, жареной картошке и картофеле, который приготовили во фритюре.

Для снижения уровня акриламида в еде в Европе запустили программу по разработке новых технологий, в том числе по снижению температуры термической обработки. Уменьшение температуры нагревания масла в промышленных фритюрах позволит снизить содержание акриламида в готовом продукте в 7 раз. Еще один способ — это добавление специальных ферментов, которые не дают аминокислоте вступить в реакцию с сахарами, за счет чего образуется значительно меньше акриламида.

Для снижения уровня акриламида в домашней еде картошку стоит почистить и замочить на час-два в воде — в ней уменьшится количество крахмала и акриламида станет меньше. Кроме того, эксперты Роскачества посоветовали запекать или жарить картошку до золотистого цвета, а не до коричневой корочки. Нарезать картофель стоит толстыми ломтиками, так как в них содержится меньше акриламида, чем в тонких.

16 августа Минздрав предложил ограничить продажу на работе вредной еды. Речь идет о продуктах с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. Россиян призвали исключить из рациона на рабочем месте картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, энергетики, крекеры и сухарики, а также шоколадные батончики.

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