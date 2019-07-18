Детские стиральные порошки оказались бесполезными

Большая часть детских стиральных порошков, исследованных Роскачеством, оказалась неспособна сохранять цвета тканей после множественных стирок. Результаты соответствующей проверки опубликованы на сайте организации.

Сообщается, что в исследовании приняли участие детские стиральные порошки 22 марок из России, Белоруссии, Германии, Израиля, Австралии, США, Испании и Южной Кореи. Только при использовании восьми из них удалось сохранить яркую окраску тканей после 15 стирок при 40 градусах. Применение остальных приводило к блеклости тканей.

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Порошки восьми брендов не справились с жирными загрязнениями, еще пяти — с белковыми. В среднем детские порошки лучше отстирывали пятна, нежели универсальные. Только пять марок справились с выведением крови, пота, моторного масла, крахмала, молока, глины и чая.

При этом все проверенные порошки соответствуют прописанным в ГОСТе требованиям безопасности. Они не раздражают кожу и слизистую глаз, не вызывают аллергию и не нарушает обмен веществ при попадании в кровь через кожу.

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