Россиянам раскрыли признаки «невяжущей» хурмы

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вкусную хурму, которая не будет «вязать» при употреблении. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

К невяжущим сортам относятся плоды круглой или четырехгранной формы в поперечном разрезе. Обычно они жесткие и хрусткие, из-за чего не могут стать мягкими. К вяжущим сортам относится хурма конической формы. При полном созревании она становится очень мягкой, из-за чего ее нельзя транспортировать и хранить.

Для того чтобы хурма перестала «вязать», надо дать ей дозреть — положить в пакет и оставить на несколько дней. Как отметила генеральный директор Ягодного союза России Ирина Козий, для ускорения процесса созревания в пакет стоит положить банан или яблоко, так как они выделяют этилен.

Избавиться от вяжущего эффекта также можно с помощью горячей воды — плоды надо залить, дать им полежать, после чего снова окунуть в кипяток на несколько часов. Отмечается, что сработает и заморозка.

Ранее россиянам рассказали, что для согревания в холодное время года стоит пить горячие напитки с сахаром и есть высокоуглеводные продукты. Оптимальными согревающими напитками будут, например, горячий чай с большим содержанием сахара или теплый морс. От употребления алкоголя стоит отказаться — от него происходит расширение сосудов, увеличивается потеря тепла.

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