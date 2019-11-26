Названы быстро согревающие в мороз продукты и напитки

Чтобы согреться в холодное время года, можно пить сахаросодержащие горячие напитки и есть высокоуглеводные продукты. Об этом RT рассказал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

По его словам, оптимальными согревающими напитками будут, например, горячий чай с большим содержанием сахара или теплый морс. Он подчеркнул, что во время холодов стоит отказаться от употребления алкоголя — от него происходит расширение сосудов, увеличивается потеря тепла.

Тутельян добавил, что из еды обратить внимание стоит на кондитерские изделия и каши, в которых содержится много углеводов. При этом продукты не оказывают серьезной нагрузки на желудочно-кишечный тракт в процессе переваривания и при умеренном употреблении не скажутся на фигуре.

«Нужно соблюдать количество. Выпил стакан горячего чая с сахаром — согрелся. Согрелся сахаром. Надо не переусердствовать, важно соблюдать баланс», — пояснил врач.

Ранее российские диетологи рассказали, как укрепить иммунитет через питание. Во-первых, следует не допускать дефицита витаминов, особенно витамина С. Больше всего витамина С содержится в квашенной капусте и болгарском перце. Много его также в шпинате, брокколи и петрушке. Кроме того, надо есть свежие продукты, богатые бета-каротином. Он есть в овощах ярких цветов. На иммунитет влияет и витамин Е, который содержится в орехах, авокадо, цельнозерновом хлебе и растительных маслах. Во-вторых, полезен цинк из орехов и морепродуктов. В-третьих, в построении иммуноглобулинов участвует белок, которым богата рыба, говядина, телятина, кролик, белое мясо птицы.

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