Россиянам назвали укрепляющие иммунитет продукты

Россиянам рассказали о продуктах, укрепляющих иммунитет в условиях перепадов температур осенью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на диетологов.

По словам экспертов, положительнее всего на здоровье россиян сказываются витамины, в частности витамин С. «Если мы этот уровень витамина поддерживаем, то с меньшей вероятностью можем заболеть простудными заболеваниями. Поэтому ягоды и фрукты», — отметил врач-диетолог Сергей Обложко, добавив, что эти продукты хороши как в свежем, так и в размороженном виде. При этом, вопреки распространенному заблуждению, больше всего витамина С не в цитрусовых, а в квашеной капусте и болгарском перце.

Врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева подчеркнула, что для восполнения уровня витамина С стоит обратить внимание на темно-зеленые овощи и зелень — шпинат, петрушку, брокколи и перец. По ее мнению, для иммунитета также полезен бета-каротин, который содержится в овощах ярких цветов. Однако для получения достаточного количества вещества, продукты необходимо употреблять сырыми или несильно обработанными термически.

Кроме того, россиянам рекомендовали обращать внимание на продукты с содержанием витамина Е, который содержится в составе орехов, растительных масел, авокадо и в цельнозерновом хлебе. Очень эффективны для повышения иммунитета продукты, содержащие цинк — орехи и морепродукты. Пользу для организма приносит и еда, содержащая много белка — он строит иммуноглобулины, поддерживает клетки, которые обеспечивают защиту организма. Помимо этого специалисты советуют включить в рацион рыбу, белое мясо птицы, говядину, телятину и мясо кролика.

В октябре сообщалось, что популярные у россиян сочетания продуктов оказались вредными. Врач-диетолог отговорила россиян от употребления какао или отрубей с молоком, белого хлеба с джемом, а также пиццы с газировкой.

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