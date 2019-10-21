Россиянам посоветовали не злоупотреблять яйцами

Врачи прокомментировали употребление россиянами яиц сверх нормы. Со специалистами беседовали «Известия».

Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что не стоит переедать яиц, особенно людям с избыточной массой тела. Он напомнил, что в желтке содержится много холестерина и жиров, поэтому можно есть их несколько раз в неделю.

А вот ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян настояла, что норма потребления у каждого своя. По ее словам, нужно рассчитывать ее, исходя из правила один грамм белка, который содержится в яйцах, на один килограмм своего веса в сутки.

Еще одну норму потребления яиц в день назвал врач-диетолог Алексей Ковальков. Он заверил, что в 60-е годы в Институте питания провели исследование, согласно которому можно есть до 12 штук в день. Также он поделился самым полезным способом приготовления яйца. Ковальков сказал, что лучше всего усваивается белок из яиц, приготовленных всмятку. Жареные яйца эксперт посоветовал готовить с чесноком, помидорами и луком. 3-4 яйца диетолог назвал идеальным завтраком.

Также специалисты посоветовали не пить сырые куриные яйца из-за угрозы сальмонеллы и медленного всасывания белка.

Ранее сообщалось, что россияне едят слишком много яиц. В среднем россиянин съедает 280 штук в год, превышая рекомендованную норму. Однако в Китае этот показатель еще выше, там жители съедают по 300 яиц в год.

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