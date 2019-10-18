Чрезмерное поедание яиц россиянами опровергли

Потребление яиц россиянами за последнее время не увеличилось, заявила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. По ее словам, оно «всегда стабильное». Об этом в пятницу, 19 октября, сообщил РЕН ТВ.

Бобылева отметила, что изменения могут происходить посезонно. По ее словам, не бывает, чтобы население по какой-то причине перестало есть яйца или снизило их потребление.

Ранее в пятницу аналитики из Sberbank SIB сообщили, что россияне за год съедают больше яиц, чем рекомендовано нормами потребления. Они выяснили, что в среднем один житель России съедает 280 яиц в год, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов. Аналитики утверждают, что за последние 10 лет потребление яиц в России на человека росло в среднем на 1 процент в год.

При этом в России употребляют на 7 процентов яиц меньше, чем в Китае — там съедают 300 штук. Вместе с тем рекомендованная норма потребления яиц для России на 17 процентов выше, чем в США (240 штук) и на 33 процента выше, чем в Евросоюзе (210 штук).

В 2018 году в России произвели 44,9 миллиарда яиц. По прогнозам аналитиков, к 2024 году их производство в стране вырастет еще почти на три миллиарда штук.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru