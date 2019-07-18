Россияне объелись устрицами

Производство устриц на специальных фермах в России выросло в 2018 году, также в рост пошли вылов в открытом море и импорт. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росрыболовства.

Производство моллюсков сосредоточено в Приморском и Краснодарском краях, в Крыму (на южном берегу и на озере Донузлав) и в Севастополе. По итогам прошлого года, в Приморье вырастили 1,26 тысячи тонн устриц, что в 14 раз больше, чем в 2017-м. В Крыму производство достигло 706 тонн, что в два раза превышает прошлогодний показатель. В Севастополе — отдельном субъекте страны — производство выросло на треть и составило 87 тонн. В Краснодарском крае число выращенных устриц увеличилось в 2,8 раза, до 55 тонн. За первое полугодие текущего года в Крыму выращено больше устриц, чем за весь 2018 год, — 802 тонн. В Краснодарском крае производство снизилось с 16 до 15 тонн.

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В Росрыболовстве посчитали, что рост рынка обусловлен ответными мерами на антироссийские санкции. До 2014 года устрицы в России практически не производились: тогда их привозили преимущественно из ЕС. Ситуация изменилась после введения в 2014-м продовольственного эмбарго, в результате которого, в том числе, европейские морепродукты перестали поставлять на российский рынок. Запрет продлен до 2020 года.

После введения санкций Росрыболовство начало активно проводить аукционы и разыгрывать участи под разведение. По данным участников рынка, разведение моллюсков привлекательно тем, что быстро окупается. Например, гребешок достигает товарного веса за три года, а устрица — за год и восемь месяцев.

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