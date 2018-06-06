Американец за восемь минут проглотил 480 устриц

В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, прошел Чемпионат мира по поеданию устриц. Об этом сообщает Associated Press.

Для семи участников турнира приготовили четыре тысячи устриц. По команде они принялись поглощать их с острым соусом, запивая пивом или другими напитками. Судьи в полосатых рубашках внимательно следили за соблюдением правил, подсчитывали съеденное и меняли счет на табло.

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Первое место занял начинающий едок Деррон Бриден (Darron Breeden), который участвует в крупных соревнованиях по скоростному поглощению пищи с 2016 года. За восемь минут он успел съесть 40 дюжин устриц и завоевал чемпионский пояс с тремя устрицами на пряжке. Второе и третье места достались Мишель Леско (27 дюжин) и Адриану Моргану (26 дюжин).

Ни один из участников не сумел побить мировой рекорд, который принадлежит известному скоростному едоку Соне Томас. В 2012 году она ухитрилась проглотить за восемь минут 47 дюжин устриц (564 штуки).

В 2017 году сообщалось, что американец Мэтт Стоуни за пять минут поглотил более двух сотен птичек и зайчиков из маршмэллоу. Ранее ему удавалось съесть 182 ломтика бекона за пять минут, 241 куриное крылышко за 10 минут и 25 бигмаков за 22 минуты.

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