Названы любимые домашние заготовки россиян

Больше половины россиян предпочитает делать заготовки из помидоров — их используют 73 процента опрошенных. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые опубликовал ТАСС.

Огурцы предпочитают 70 процентов опрошенных, капусту — 32 процента, ягоды — 24 процента. Еще 23 процента предпочитают использовать перец, 22 — яблоки, 21 — кабачки. Грибы используют 16 процентов, баклажаны — 14 процентов, фрукты — 11 процентов.

Всего домашние заготовки делают 85 процентов российских семей. Самостоятельно их изготавливают 52 процента опрошенных, из них 69 процентов — женщины. Людей старшего возраста (45-59 лет)среди них 62 процента, от 60 лет — 65 процентов.

Среди тех, кто делает заготовки, 38 процентов указали, что это вкусно, а 35 — что это экономно. По мнению 32 процентов, качество таких заготовок выше, чем у покупных. Еше 31 процент полагает, что это полезно. Каждый 10-й участник опроса сообщил, что дарит такие заготовки родственникам или друзьям.

64 процента россиян используют для заготовок собственный урожай, 12 процентов покупают продукты в магазине. Всего домашние заготовки едят 90 процентов опрошенных.

Опрос проходил 5 октября 2019 года по телефону среди россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи назвал популярные в России методы профилактики и лечения простуды малоэффективными.

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