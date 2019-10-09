Россияне назвали привычные способы лечения простуды

Во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса портала «Здоровье Mail.ru».

Согласно данным исследования, 13 процентов опрошенных заявили, что лечат простуду антибиотиками. Отечественные препараты принимают 11 процентов респондентов, иммуномодуляторы — 8 процентов.

Кроме того, отмечается, что россияне стали больше доверять прививкам. Об эффективности этого способа предотвращения гриппа заявили 66 процентов опрошенных, тогда так в 2018-м этот показатель составил 37 процентов. Отмечается, что 36 процентов респондентов делают прививку от гриппа каждый год, еще 31 процент — если предлагают, например, на работе.

Ранее стало известно отношение россиян к прививкам. Так, согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян (57 процентов) считают, что прививки защищают от инфекций и приносят больше пользы, чем вреда. Пользу прививок в основном признали респонденты от 18 до 24 лет (69 процентов), а также от 60 и старше (62 процента).

6 октября Роспотребнадзор рассказал, как снизить вероятность заболевания гриппом. Россиянам посоветовали сделать прививку до начала эпидемии, по возможности сократить время пребывания в местах массового скопления людей либо пользоваться масками. Гражданам также посоветовали избегать тесного контакта с теми, у кого уже есть признаки заболевания.

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