Стало известно отношение россиян к прививкам

Больше половины россиян (57 процентов) считают, что прививки защищают от инфекций, а также приносят больше пользы чем вреда. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.

По мнению 23 процентов граждан, прививки не приносят ни существенной пользы, ни вреда. То, что прививки приносят больше вреда, чем пользы, заявили 11 процентов опрошенных.

Пользу от прививок в основном назвали респонденты от 18 до 24 лет (69 процентов), а также от 60 и старше (62 процента). Отмечается, что среди них также были жители населенных пунктов от 100 до 500 тысяч человек (62 процента).

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как снизить вероятность заболевания гриппом. Так, россиянам посоветовали сделать прививку до начала эпидемии, а также по возможности сократить время пребывания в местах массового скопления людей, либо пользоваться масками. Гражданам также посоветовали избегать тесного контакта с теми, у кого уже есть признаки заболевания.

Россиянам также следует регулярно тщательно мыть руки с мылом, промывать полость носа, почаще проветривать и помещения и делать в них влажную уборку. В целом врачи рекомендовали вести здоровый образ жизни, хорошо высыпаться, следить за балансом питания и заниматься физической культурой.

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