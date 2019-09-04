Решившим рожать россиянкам захотели помочь прививками

Для планирующих беременность россиянок могут ввести иммунизацию от различных инфекций. Этот вопрос рассматривается в Роспотребнадзоре, сообщила глава ведомства Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, передает РИА Новости.

«В настоящее время рассматриваются вопросы о введении в национальный календарь прививок людям старшего возраста и организация четкой плановой иммунизации женщин, планирующих беременность, что позволит защитить мать и будущего ребенка», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что российский национальный календарь прививок практически не отличается от календарей других стран, но постоянно совершенствуется. Так, помимо прививок для решивших рожать россиянок и пожилых людей планируется дополнить его прививками от ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Кроме того, в ведомстве хотят расширить контингент детей, которые получают прививки от гемофильной инфекции типа В.

Ранее в национальный календарь прививок захотели включить вакцины от ВПЧ — вируса папилломы человека, который является одной из причин многих опухолей, в том числе рака шейки матки. Об этом заявила заместительница министра здравоохранения Татьяна Яковлева. Тем не менее, более приоритетной в Минздраве назвали вакцинопрофилактику ветряной оспы, ротавирусной и гемофильной инфекции. Яковлева отметила, что от ротавирусной, менингококковой инфекции, ВПЧ, ветряной оспы пока нет отечественных вакцин.

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