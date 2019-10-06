Россиянам рассказали о способах уберечься от гриппа

Жители России могут значительно снизить вероятность заболевания гриппом, если предпримут для этого некоторые меры. Соответствующие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.

В частности, специалисты советуют сделать прививку до начала эпидемического сезона и по возможности постараться сократить время пребывания в местах массового скопления людей либо пользоваться в таких случаях масками. Также важно избегать тесных контактов с гражданами, которые уже имеют первичные признаки заболевания.

Кроме того, россиянам следует регулярно тщательно мыть руки с мылом, промывать полость носа, почаще проветривать и помещения и делать в них влажную уборку.

Материалы по теме «Каждый третий россиянин — псих» Как и отчего в России сходят с ума

В целом врачи рекомендуют жителям страны вести здоровый образ жизни, хорошо высыпаться, следить за балансом питания и заниматься физической культурой.

16 сентября сообщалось, что в Минздраве начали внедрять самую современную, четырехвалентную вакцину от гриппа, разработанную российскими производителями. В первую очередь их получат те, кто много общается с людьми и находится в «группе риска», — врачи, учителя, кассиры и другие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!