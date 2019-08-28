Мужчина попал в больницу с симптомами гриппа и лишился кожи

Из-за инфекции у жителя американского штата Флорида удалили четверть кожного покрова. Об этом сообщает Inside Edition.

Дэвид Айрленд (David Ireland) поступил в больницу с симптомами, напоминающими грипп. Его состояние быстро ухудшалось, и вскоре у него диагностировали некротический фасциит — бактериальную инфекцию, вызывающую отмирание тканей.

За неделю 50-летний мужчина пережил три операции, во время которых ему удалили более 25 процентов кожного покрова. Его родственники пытаются собрать деньги на лечение при помощи краудфандингового сервиса GoFundMe.

Причина заражения пока не выяснена. Болезнетворные бактерии могли попасть в организм во время купания в море или озере, однако брат Дэвида Айрленда полагает, что в данном случае это невозможно, поскольку тот плавал только в собственном бассейне.

Некротический фасциит — инфекция, вызываемая бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Они поражают мягкие ткани организма, чаще всего страдают конечности.

В июне сообщалось, что в американском городе Корпус-Кристи, штат Техас, мужчина зашел в океан босиком и оказался поражен опасной инфекцией. Чтобы спасти жизнь мужчине, его четыре раза прооперировали, удалив большую часть тканей на правой ноге.

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