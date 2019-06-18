Мужчина прогулялся по пляжу босиком и подцепил опасную инфекцию

В американском городе Корпус-Кристи, штат Техас, мужчина зашел в океан босиком и оказался поражен опасной инфекцией. Об этом сообщает издание The Epoch Times.

После прогулки по пляжу у 42-летнего Адама Переса (Adam Perez) распухла правая нога. В больнице ему прописали антибиотики, но лечение не помогло. Через несколько дней на ступне мужчины вырос огромный волдырь.

Врачи пришли к выводу, что Перес страдает вибриозом — инфекционным заболеванием, которое вызывают бактерии рода Vibrio. Они встречаются в прибрежных водах, в теплое время года их особенно много. Микроорганизмы могли попасть в его организм через ранку на ступне.

Чтобы спасти жизнь мужчине, его четыре раза прооперировали, удалив большую часть тканей на правой ноге. Для воссоздания участка кожного покрова, которого он лишился из-за операций, понадобится кожная пластика.

В 2018 году сообщалось, что в британском городе Аберфан, Южный Уэльс, девочка попала в больницу с заражением крови, примерив грязную обувь на босу ногу. Врачи опасались, что понадобится операция, однако в итоге удалось обойтись дренированием гнойного очага.

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