Девочка примерила туфли и подцепила смертельную инфекцию

В британском городе Аберфан, Южный Уэльс, девочка попала в больницу с заражением крови, примерив грязную обувь на босую ногу. Об этом сообщает издание The Sun.

На следующий день после посещения обувного магазина у четырехлетней Сиенны Расул (Sienna Rasul) разболелась нога. Мать отвела плачущую девочку к врачу, который заметил нагноение, но отпустил ребенка домой.

На следующий день у Сиенны поднялась температура, и она снова попала в больницу. На этот раз у нее диагностировали заражение крови. По всей видимости, инфекция попала в ранку на стопе, когда девочка мерила обувь в магазине.

Врачи опасались, что понадобится операция, однако в итоге удалось обойтись дренированием гнойного очага. Девочка провела пять дней на больничной койке под капельницей с антибиотиком.

«Кто бы мог подумать, что из-за примерки новой обуви можно так серьезно заболеть», — сетует ее мать. По ее словам, она слышала, что через обувь передается кожная инфекция, но не ожидала, что таким образом можно заработать заражение крови.

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