Ребенок «окаменел» из-за редчайшей болезни

Из-за редчайшей болезни кожа 12-летнего мальчика из американского штата Колорадо стала твердой, как камень. Об этом сообщает Yahoo7 News.

Врожденную фасциальную дистрофию, которой страдает 12-летний Джейден Роджерс (Jaiden Rogers), открыли в конце 1970-х годов. С тех пор эта болезнь поразила только 41 человека. Она быстро распространяется по всему телу, делая кожу толще и тверже. В результате пациент теряет способность двигаться и может умереть.

Пять лет назад приемный отец заметил небольшую шишку на правом бедре мальчика. За считанные недели новообразование охватило бедро целиком и добралось до внутреннего сгиба колена. Затем оно перекинулось на левую ногу, ягодицы и руки. Из-за накопления солей кальция суставы ребенка стали терять подвижность.

Врачи пытаются замедлить распространение болезни при помощи химиотерапии. Кроме того, подростку приходится принимать сильные обезболивающие средства, из-за которых он спит до 18 часов в сутки. Он вынужден пользоваться инвалидной коляской и больше не может посещать школу.

Приемные родители потратили на лечение ребенка 500 тысяч долларов — все, что успели скопить на старость. Теперь они пытаются собрать 1,5 миллиона долларов на краудфандинговом сервисе Gofundme, чтобы отправить Джейдена в европейскую клинику на годичный курс терапии с использованием стволовых клеток.

В 2017 году сообщалось, что после поездки в Индонезию у 37-летней защитницы животных из Великобритании диагностировали диффузную системную склеродермию, которая делает кожу и соединительные ткани тверже. Специалисты полагают, что развитие болезни спровоцировал укус комара.

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