Растущая киста сплющила половину мозга американца

Врачи госпиталя Метро Хелс в штате Вайоминг (США) обнаружили в мозге 27-летнего мужчины гигантскую арахноидальную кисту, которая сплющила правое полушарие головного мозга. Об истории болезни пациента сообщает издание The New England Journal of Medicine.

Арахноидальная киста является доброкачественной мозговой опухолью, образованной клетками паутинной оболочки и заполненной черепно-мозговой жидкостью. Как правило, она является врожденным образованием, не растет и бессимптомна, если не достигает больших размеров. У пациента же были частые головные боли, а также припадок, после которого он обратился к врачам.

Результаты МРТ показали, что размер опухоли составляет 2,3 на 16,5 на 7,9 сантиметра. Ее рост вызвал смещение височной доли, а также срединных структур головного мозга. По словам специалистов, такие арахноидальные кисты очень редкие.

Врачи вскрыли череп пациента, а также опухоль и выкачали из нее жидкость. Однако после хирургического вмешательства выяснилось, что размер кисты не изменился. Мужчина продолжает испытывать головные боли. Ему назначена противосудорожная терапия.