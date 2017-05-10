Раскрыты подробности нового смертельного заболевания в Африке

Причиной смертельного заболевания неизвестной этиологии, возникшего в Либерии и убившего 13 человек, могло быть заражение возбудителем менингита. Об этом пишет журнал Science.

Первая пациентка с рвотой, диареей и галлюцинациями поступила в больницу в городе Менвилл 23 апреля. Через час она умерла. Позднее были госпитализированы 29 больных со схожими симптомами. Поскольку 22 апреля почти все они присутствовали на похоронах, врачи предположили, что причиной могло быть отравление.

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Согласно заявлению Центров по контролю и профилактике заболеваний, результаты анализов, взятых у четырех пациентов, оказались положительными на серотип С менингококка (Neisseria meningitidis). Эта бактерия вызывает воспаление оболочек головного мозга, которое при отсутствии лечения убивает до 50 процентов больных. Микроорганизм передается воздушно-капельным путем и вызывает крупные эпидемии в странах Африки, расположенных между Сахарой и экватором. Однако до сих пор в Либерии случаев менингита отмечено не было.

Хотя точный диагноз будет установлен после того, как будут проведены другие анализы, остается все меньше сомнений, что возбудителем является менингококк, подчеркивают врачи. Так, вскрытие тел двух скончавшихся выявило признаки, характерные для менингита. При этом, как отмечают специалисты, клиническая картина была необычной для этого заболевания.

О вспышке заболевания сообщил Роспотребнадзор в пятницу, 5 мая. Отмечалось, что к расследованию были подключены специалисты ВОЗ и других международных организаций.