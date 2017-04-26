Раскрыта причина эпидемии хронической усталости

Американские исследователи выяснили причину синдрома хронической усталости, который получил распространение в США и европейских странах. Оказалось, что заболевание может вызываться нарушениями в микрофлоре кишечника. Статья ученых опубликована в журнале Microbiome.

Синдром хронической усталости, или миалгический энцефаломиелит, — заболевание, выражающееся в длительной усталости, которая не устраняется даже после продолжительного отдыха. По оценкам исследователей, только в США синдромом страдают около 2,5 миллиона человек. Однако до сих пор точная причина его возникновения неизвестна.

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Известно, что бактерии, живущие в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), опосредуют связи между центральной нервной системой и системой пищеварения. Поэтому исследователи решили проверить, может ли миалгический энцефаломиелит возникать из-за дисбактериоза.

В исследовании приняли участие 50 людей, страдающих хронической усталостью, и 50 здоровых добровольцев. У них были взяты образцы кала, которые были проанализированы на наличие различных кишечных бактерий. Для этого из проб выделялась ДНК микроорганизмов, которая затем расшифровывалась.

Оказалось, что состав бактерий отличался у людей с хронической усталостью и без нее. Например, у первой группы численность Lachnospiraceae и Porphyromonadaceae была ниже, чем у второй. Кроме того, были выявлены изменения в составе веществ, производимых микроорганизмами. Так, уменьшилось количество ненасыщенных жирных кислот и увеличивалась концентрация витамина B.

Ученые считают, что, поскольку у людей с хронической усталостью был обнаружен дисбактериоз, именно последний является причиной развития синдрома. По мнению исследователей, дальнейшие исследования позволят разработать подходы по лечению этого состояния.