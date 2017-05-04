Раскрыта причина неизлечимого нервного тика

Группа американских ученых идентифицировала гены, мутации в которых могут быть причиной синдрома Туретта. Так называют наследственное расстройство центральной нервной системы, которое характеризуется различными тиками, включая выкрикивание нецензурных слов. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Калифорнийского университета.

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Исследователи сравнили кодирующую белки ДНК у 311 детей, страдающих синдромом Туретта, и их родителей, многие из которых не были больны. Ученые искали у больных мутации de novo — изменения в генах, которые впервые возникли при зачатии, а не были унаследованы от матери с отцом. Они могут оказывать более тяжелое воздействие на организм, чем переходящие из поколения в поколение мутации, поскольку на последние действует естественный отбор.

Оказалось, что примерно 12 процентов всех случаев заболевания связаны с мутациями, затрагивающими 400 различных генов. В частности, изменения в четырех генах, которые активны в клетках мозга, с вероятностью 70-90 процентов вызывают синдром Туретта. Так, WWC1 участвует в развитии мозга, формировании памяти и реакции клеток мозга на гормон эстроген. Другой ген —NIPBL — регулирует активность других участков ДНК и отвечает за возникновение обсессивно-компульсивного расстройства и дефицита внимания.

Авторы надеются, что будущие исследования позволят идентифицировать остальные наследственные факторы заболевания и помогут разработать методы терапии.