Выявлен источник неизлечимых заболеваний мозга

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе определили клетки мозга, которые участвуют в развитии условных рефлексов, изученных Иваном Павловым на собаках. Оказалось, что эти же нейроны поражаются при болезнях Гентингтона и Паркинсона, а также синдроме Туретта. Статья исследователей опубликована в журнале Neuron, кратко о работе рассказывает сайт EurekAlert!.

Ученые проанализировали активности клеток в области мозга мышей, называемой полосатым телом, которая участвует в регуляции работы внутренних органов и формировании условных рефлексов. В эксперименте исследователи обучали животных воспринимать запахи лимона и банана как сигнал перед приемом пищи (капли сгущенного молока). Таким образом, подобно собакам Павлова, мыши вырабатывали условный рефлекс — при появлении запаха они лизали воздух

У опытной группы животных перед процессом обучения подавлялась активность небольшого числа нейронов в полосатом теле. Ученые проверяли, как это вмешательство отразится на формирование рефлексов.

Хотя данный тип нервных клеток составлял лишь два процента от всех клеток области мозга, их отключение привело к тому, что условный рефлекс у мышей проявлялся в два раза реже, чем в норме. Исследователи пришли к выводу, что дисфункция этих нейронов приводит к различным неврологическим расстройствам.

Иван Павлов — русский ученый-физиолог, который известен исследованиями рефлексов выделения желудочного сока. В 1904 году получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии.