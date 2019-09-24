Мобильные комплексы по вакцинации от гриппа заработали в Подмосковье

Мобильные комплексы по вакцинации населения против гриппа начали работать на территории Подмосковья, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова. Ее цитирует РИАМО во вторник, 24 сентября.

«Для удобства тех, кто из-за плотного рабочего графика не успевает прийти к специалисту самостоятельно, мы организовали работу мобильных комплексов по вакцинации», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она уточнила, что выездные бригады работают в 29 муниципалитетах. По ее словам, врачи дежурят вблизи крупных торговых центров, железнодорожных станциях.

Услугу можно получить при наличии паспорта и полиса ОМС. Перед прививкой специалист в обязательном порядке проводит осмотр на предмет отсутствия противопоказаний, добавила Мухтасарова.

С начала прививочной кампании вакцинацию прошли порядка 400 тысяч жителей Подмосковья, в том числе почти 150 тысяч детей.