Россияне объелись яйцами

Жители России съедают за год больше яиц, чем рекомендовано нормами потребления. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на отчет аналитиков Sberbank SIB.

В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов. Аналитики отмечают, что за последние 10 лет потребление яиц в России на человека росло в среднем на один процент в год.

Несмотря на высокие показатели, в России употребляют на 7 процентов меньше яиц ежегодно, чем в Китае, где съедают 300 штук. Вместе с тем рекомендованная норма потребления яиц для России на 17 процентов выше, чем в США (240 штук) и на 33 процента выше, чем в Евросоюзе (210 штук).

В 2018 году в России произвели 44,9 миллиарда штук яиц. По прогнозам аналитиков, к 2024 году производство яиц в стране вырастет еще почти на три миллиарда штук.

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