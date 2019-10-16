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Сосиска в тесте завоевала любовь россиян

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Сосиска в тесте оказалась самым востребованным у россиян хлебобулочным изделием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Эвотор».

Помимо сосиски в тесте в десятку самых продаваемых хлебобулочных изделий вошли нарезной батон, пшеничный, дарницкий и белый хлеб, пирожок с капустой, ржаной хлеб, лаваш, ватрушка с творогом и лепешка.

За год сосиска в тесте подорожала на девять процентов, ее средняя цена в России составляет 37 рублей. Больше всего — 98 рублей — она стоит в дальневосточных городах Елизово и Охотск, а также в музее-усадьбе Архангельское в Подмосковье. Самую дешевую сосиску в тесте (11 рублей) можно купить в Кургане, Йошкар-Оле, Воткинске (Удмуртия) и Новомосковске (Тульская область).

Эксперты «Эвотора» проанализировали данные с 20 тысяч смарт-терминалов, расположенных в российских магазинах, пекарнях и заведениях общественного питания.

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