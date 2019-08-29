Россияне начали заедать экономические проблемы сладостями

Летом 2019 года в России выросли продажи кофе и шоколада. Это связано не с холодной погодой, а стало ответом населения на общую нестабильность, сообщает газета «Известия».
Как показало исследование потребительской панели GfK Rus, продажи кофе выросли на 3 процента, а шоколада — на 11 процентов. Эксперты по питанию не считают эту тенденцию следствием холодного лета: они полагают, что рост потребления этих продуктов скорее связан с экономикой.
«Шоколад во все времена и во всех странах был продуктом, повышающим выработку дофамина, который сейчас особенно необходим людям. В моменты, когда нет стабильности, они переходят на углеводы», — сказал диетолог Алексей Ковальков. По его словам, чашкой кофе люди зачастую заменяют обед. Также эксперт уточнил, что с точки зрения получения гормона серотонина шоколад в дождливое и холодное лето не помогает, поскольку этот гормон образуется при ярком свете.
Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов полагает, что россияне опасаются финансового кризиса. Он ответил, что в нестабильные времена люди начинают экономить, например, не покупают автомобили, ювелирные украшения и деликатесы, но спрос на шоколад традиционно растет. «Это недорогой, но эффективный способ повысить настроение, своего рода антикризисная диета», — уточнил аналитик.
По итогам июля самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России оказались печенье, пряники и вафли. На втором месте по популярности у россиян — шоколадные изделия. Средняя цена их составила 595 рублей за килограмм.