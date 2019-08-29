Россияне начали заедать экономические проблемы сладостями

Летом 2019 года в России выросли продажи кофе и шоколада. Это связано не с холодной погодой, а стало ответом населения на общую нестабильность, сообщает газета «Известия».

Как показало исследование потребительской панели GfK Rus, продажи кофе выросли на 3 процента, а шоколада — на 11 процентов. Эксперты по питанию не считают эту тенденцию следствием холодного лета: они полагают, что рост потребления этих продуктов скорее связан с экономикой.

«Шоколад во все времена и во всех странах был продуктом, повышающим выработку дофамина, который сейчас особенно необходим людям. В моменты, когда нет стабильности, они переходят на углеводы», — сказал диетолог Алексей Ковальков. По его словам, чашкой кофе люди зачастую заменяют обед. Также эксперт уточнил, что с точки зрения получения гормона серотонина шоколад в дождливое и холодное лето не помогает, поскольку этот гормон образуется при ярком свете.

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов полагает, что россияне опасаются финансового кризиса. Он ответил, что в нестабильные времена люди начинают экономить, например, не покупают автомобили, ювелирные украшения и деликатесы, но спрос на шоколад традиционно растет. «Это недорогой, но эффективный способ повысить настроение, своего рода антикризисная диета», — уточнил аналитик.

По итогам июля самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России оказались печенье, пряники и вафли. На втором месте по популярности у россиян — шоколадные изделия. Средняя цена их составила 595 рублей за килограмм.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!