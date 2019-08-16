Шоколад оказался бесполезен при депрессии

Употребление шоколада не улучшает настроение людей, страдающих депрессией, несмотря на то, что заголовки многочисленных изданий утверждают обратное. Об этом сообщает MedicalХpress.

По данным издания, нет доказательств того, что употребление темного шоколада защитит людей от депрессии.

В исследовании издания «Депрессия и беспокойство» говорится о пользе темного шоколада для страдающих клинической депрессией, MedicalХpress опровергает эти доводы. Издание оспаривает выводы ученых, которые настаивают на влиянии темного шоколада на состояние пациентов.

Оппоненты в споре с изданием о депрессии ссылаются на то, что испытуемые ели около 12 граммов шоколада и потом отмечали улучшение состояния. Те, кто употреблял более ста граммов в день (около плитки шоколада), вообще не отмечали никакого результата. MedicalХpress утверждает, что в этом случае можно говорить о совпадении, но не о научности эксперимента и отмечает, что подобные исследования противоречат рекомендациям здравоохранения.

Профессор Института здоровья Гриффита Бен Десброу (Ben Desbrow) также сообщил, что стоит выбирать темный шоколад, но это никак не повлияет на депрессию.

Издание утверждает, что сообщения о положительном влиянии шоколада на симптомы клинической депрессии нельзя считать научно обоснованными.

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