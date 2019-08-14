Раскрыты эффективно защищающие от рака продукты

Продукты, богатые флавоноидами, снижают риск развития рака у курильщиков и людей, часто употребляющих спиртные напитки. К такому выводу пришли ученые из Австралии и Дании, которые опубликовали результаты научной работы в журнале Nature.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные, полученные при участии 56 тысяч человек. Состояние здоровья добровольцев отслеживалось в течение 23 лет, при этом было зафиксировано около 14 тысяч случаев смерти. Оказалось, что уровень употребления флавоноидов — растительных полифенолов — обратно пропорционален смертности от различных причин, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак. Максимальный эффект достигается при дозе полифенолов в количестве 500 миллиграммов в день.

Наиболее полезными флавоноиды считаются для курильщиков и лиц, страдающих алкогольной зависимостью. Однако они не могут полностью отменить вредный эффект, оказываемый никотином или спиртными напитками.

Флавоноиды содержатся в зеленом чае, цитрусовых, темном шоколаде, чернике, петрушке, арахисе, красном вине и других продуктах.

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