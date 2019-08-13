Названы предрасположенные к особо опасному раку люди

Американские ученые обнаружили, что у носителей редкой мутации значительно повышается риск развития злокачественный опухоли поджелудочной железы и других типов рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Опасное изменение происходит в гене RABL3, относящемся к семейству RAS. Гены этой группы производят белки, которые связаны с клеточной мембраной и участвуют в передаче сигнала, приходящего извне, внутрь клетки. Они контролируют размножение клеток, а сбои в их регуляции приводят к неконтролируемому росту тканей и метастазированию. По мнению исследователей, по наличию мутации в RABL3 можно выявить особо опасный и трудноизлечимый рак на ранней стадии.

Мутация была выявлена во время исследования семьи, в которой пять родственников страдали от рака поджелудочной железы. Анализ включал секвенирование ДНК (определение нуклеотидной последовательности) двух членов семьи, которые заболели в 48 и 80 лет.

Известно, что около 10 процентов случаев рака поджелудочной железы обусловлены наследственностью. Известно, что одна из опасных мутаций встречается в гене BRCA2 и также вызывает рак молочной железы и яичников.

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