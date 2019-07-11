Россияне похитили 140 плиток шоколада и подарили их случайным знакомым

Двое жителей Тюмени украли из магазина в поселке Боровский 140 плиток шоколада, после чего раздали или продали его случайным знакомым. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

По данным полиции, подозреваемые 1987-го и 1992 года рождения переложили шоколад с магазинного прилавка в продуктовую корзину. Из-за большой очереди и загруженности продавцов они смогли выйти, не оплатив товар. Сотрудники заметили пропажу только перед закрытием.

Полицейским удалось задержать подозреваемых, они признали вину. Они не смогли вернуть украденное, потому что часть товара якобы подарили или продали. Установлено, что они также причастны к краже металла в областном центре.

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