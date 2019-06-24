Грабитель с пистолетом украл у россиянки волосы на полмиллиона рублей

В Москве вооруженный грабитель напал на девушку и похитил у нее коробку с волосами на 450 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД России.

Пострадавшая рассказала полицейским, что опубликовала в интернете объявление о продаже волос. Через несколько дней с 26-летней москвичкой связался покупатель, они договорились о встрече в ее квартире. Придя на встречу, мужчина достал «предмет, похожий на пистолет», похитил коробку с волосами и скрылся.

Грабителя задержали в Воронежской области. Оказалось, что он был ранее неоднократно судим. К моменту задержания он продал волосы и успел потратить все деньги. Возбуждено дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Ранее в июне в Калининграде бездомные поселились у местного жителя, уехавшего в отпуск. Они прожили в чужой квартире несколько дней, а также украли и продали телевизор хозяина квартиры. В полицию обратился сосед, который заметил свет в квартире.

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