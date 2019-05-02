Укравший невесту российский депутат объяснился

Депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции «Единой России» Магомед Дарсигов заявил, что не крал невесту. Его слова передает «Интерфакс».

По словам парламентария, обряд бракосочетания совершили по исламским традициями, без регистрации в органах ЗАГСа. Он также отметил, что информация о краже девушки не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что Дарсигов похитил жительницу Ингушетии, чтобы жениться на ней. По словам источников, инцидент произошел в Малгобекском районе региона. Похищенной оказалась бывший главврач Малгобекской центральной районной больницы.

Отмечалось, что ситуацию урегулировали старейшины республики: было принято решение сыграть свадьбу, мероприятие назначено на 2 мая.

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