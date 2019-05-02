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Укравший невесту российский депутат объяснился

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Депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции «Единой России» Магомед Дарсигов заявил, что не крал невесту. Его слова передает «Интерфакс».

По словам парламентария, обряд бракосочетания совершили по исламским традициями, без регистрации в органах ЗАГСа. Он также отметил, что информация о краже девушки не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что Дарсигов похитил жительницу Ингушетии, чтобы жениться на ней. По словам источников, инцидент произошел в Малгобекском районе региона. Похищенной оказалась бывший главврач Малгобекской центральной районной больницы.

Отмечалось, что ситуацию урегулировали старейшины республики: было принято решение сыграть свадьбу, мероприятие назначено на 2 мая.

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Предыстория: Российский депутат украл невесту
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