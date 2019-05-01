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Российский депутат украл невесту

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Депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции «Единой России» похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в Малгобекском районе региона. Похищенной оказалась бывший главврач Малгобекской центральной районной больницы.

Сообщается, что ситуацию урегулировали старейшины республики. Было принято решение сыграть свадьбу, мероприятие назначено на 2 мая.

Депутата обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей в пользу малоимущих в центральной мечети. Его сообщники должны будут заплатить по 100 тысяч рублей, в противном случае их ждет отлучение от тейпа.

Традиция похищения невест возродилась на Северном Кавказе в начале 1990-х годов. При этом депутаты ингушского парламента неоднократно выступали за ее искоренение. В 2017 году в Госдуму был внесен законопроект, по которому за похищение невест предусматривалась бы уголовная ответственность. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выступил против инициативы, пояснив, что уголовная ответственность за похищение человека уже предусмотрена федеральным законодательством.

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