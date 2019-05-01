Российский депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции «Единой России» похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в Малгобекском районе региона. Похищенной оказалась бывший главврач Малгобекской центральной районной больницы.
Сообщается, что ситуацию урегулировали старейшины республики. Было принято решение сыграть свадьбу, мероприятие назначено на 2 мая.
Депутата обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей в пользу малоимущих в центральной мечети. Его сообщники должны будут заплатить по 100 тысяч рублей, в противном случае их ждет отлучение от тейпа.
Традиция похищения невест возродилась на Северном Кавказе в начале 1990-х годов. При этом депутаты ингушского парламента неоднократно выступали за ее искоренение. В 2017 году в Госдуму был внесен законопроект, по которому за похищение невест предусматривалась бы уголовная ответственность. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выступил против инициативы, пояснив, что уголовная ответственность за похищение человека уже предусмотрена федеральным законодательством.