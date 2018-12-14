Россиянин попытался похитить невесту и попался полиции

Жителя Ингушетии задержали за попытку похищения невесты. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщается на сайте МВД по Республике Ингушетия.

По версии следствия, 23-летний житель Ингушетии затащил девушку в автомобиль Mercedes-Benz и увез, чтобы на ней жениться. О ее похищении в дежурную часть сообщил брат, который запомнил номера иномарки.

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Потенциальный жених был задержан на автодороге Сагопши — Гейрбек-Юрт сотрудниками патрульно-постовой службы. Жертвой похитителя оказалась 24-летняя жительница Мальгобека, после опроса ее передали родственникам. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»). В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В 2017 году в Ингушетии после похищения 19-летней девушки с целью женитьбы было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в апреле группа из пяти человек ворвалась в домовладение в селе Кантышево и, применив насилие, похитила местную жительницу.

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