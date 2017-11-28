Власти Чечни прекратили похищение невест

Власти Чечни добились искоренения обычая похищения невесты. Об этом ТАСС сообщил региональный уполномоченный по правам человека Нурди Нухажиев.

«На данный момент в республике несовершеннолетние девушки и юноши не вступают в ранние браки. Также был положен конец обычаю похищения невесты, насильственному уводу девушек. Тем более это не соответствовало чеченской культуре. Рамзану Кадырову вместе с чеченским обществом удалось практически изжить это явление в Чеченской Республике», — сказал омбудсмен.

Материалы по теме «Это архаичная практика» Социолог о ранних браках, похищении невест и убийствах чести на Кавказе

Он подчеркнул, что соблюдение прав женщин стоит на первом месте в Чечне. «У нас есть такие праздники, как День матери, День чеченской женщины. Сейчас девушки имеют возможность свободно осваивать выбранную профессию. Если она отучилась, если она хороший специалист, то и работу найдет, никто ей препятствовать в этом не будет», — рассказал Нухажиев.

Омбудсмен добавил, что к нему не поступало жалоб от чеченских геев. Он назвал тему «хорошим бизнесом», спекулирующим на том, что «некоторые высокопоставленные чиновники ряда европейских стран относятся к данной категории граждан» и выделяют деньги на борьбу за права угнетенных людей.

Ранее в апреле власти Ингушетии предлагали ввести наказание за похищение невест в виде трех лет лишения свободы. По их данным, на Северном Кавказе участились случаи похищения невест, несмотря на предпринимаемые властями и общественностью региона меры.