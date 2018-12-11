В кавказской колонии произошла массовая драка

Осужденные исправительной колонии №3 (ИК-3) управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Кабардино-Балкарии устроили массовую драку. Об этом во вторник, 11 декабря сообщает пресс-центр Общественной палаты Чечни.

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По данным ОП, изначально информация о массовой драке появилась в соцсетях. Для проверки ИК-3 была организована рабочая группа из чиновников, членов ОП, а также представителей управления ФСИН России по Чеченской Республике.

В результате встречи группы с администрацией колонии и заключенными выяснилось, что характер драки — бытовой, и не связан с национальными разногласиями. Конфликт удалось разрешить силами сотрудников ИК-3, но в ходе него несколько уроженцев Чечни и Ингушетии получили незначительные травмы.

В октябре сообщалось, что в колонии №6 УФСИН России по Омской области произошла массовая драка осужденных, в которой участвовало как минимум несколько десятков человек, среди которых более 20 пострадавших. Ситуацию удалось стабилизировать без применения физической силы со стороны сотрудников УФСИН.

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