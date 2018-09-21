Замначальника колонии в Оренбурге скрыл информацию о бунте

Заместитель начальника исправительной колонии номер №3 (ИК-3) в Оренбургской области 37-летний подполковник внутренней службы Евгений Матицын стал фигурантом уголовного дела. Об этом в пятницу, 21 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР) Анжелика Линькова.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия». Офицер пока имеет статус подозреваемого, вместе с ним в преступлении принимали участие другие сотрудники колонии, чьи личности в настоящий момент устанавливаются.

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«В августе 2018 года заместитель руководителя ИК-3 скрыл от контролирующих органов факт дезорганизации деятельности колонии. Кроме того, в период с января 2015-го по август 2016 года он же с соучастниками оказывал активное давление на осужденных, склоняя их к сотрудничеству с администрацией и требуя скрывать недостатки в ее работе», — пояснила Линькова.

От других комментариев она воздержалась, объяснив это интересами следствия.

ИК-3 УФСИН по Оренбургской области расположена в городе Новотроицк. В 2015 году несколько освободившихся из нее россиян заявили перед камерами о пытках, вымогательстве со стороны «актива», а так же о налаженной схеме телефонного мошенничества, процветавшего в колонии. Проведенная тогда Следственным комитетом проверка закончилась отказом в возбуждении уголовного дела.

Ранее 21 сентября сообщалось, что в уголовном деле о пытках заключенных в ярославских колониях появились четверо новых потерпевших.

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