Видеозапись о пытках в ярославской колонии украл один из заключенных

Запись с видеорегистратора сотрудника ярославской исправительной колонии (ИК-1), на которой зафиксированы издевательства над заключенным Евгением Макаровым, была украдена одним из заключенных. Об этом в среду, 19 сентября, со ссылкой на первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Рудого сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«О Ярославле, между прочим, стало известно только потому, что руководство настаивало на работе видеорегистраторов, исполнили указание директора и запись видеорегистратора велась. Потом было нарушено условие хранения: не хранили, как положено, был допуск осужденного, и произошло воровство этой записи», — заявил Рудый на заседании Совета по правам человека (СПЧ).

При этом он не сообщил, возбуждено ли уголовное дело по данному факту. Кроме того, на заседании СПЧ было высказано предложение создать в Следственном комитете России (СКР) специальное подразделение по расследованию всех случаев пыток и издевательств над заключенными.

Видеозапись пыток Макарова, датированная июлем 2017 года, была опубликована «Новой газетой» в минувшем июле и вызвала широкий общественный резонанс. До публикации записи по заявлениям Макарова несколько раз выносился отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

После публикации записи уголовное дело было возбуждено уже через 2,5 часа, а через три дня были арестованы 11 сотрудников ИК-1, еще один — взят под домашний арест. К сегодняшнему дню по фактам избиения заключенных в Ярославле возбуждено уже три уголовных дела.

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