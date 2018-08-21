Осужденные силовики устроили бунт в колонии и потребовали прокурора

В пермской колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов заключенные устроили бунт из-за недовольства администрацией, пишет региональное издание 59.ru.

Инцидент произошел в ИК №37 в Чусовском районе Пермского края. Там отбывают наказание бывшие судьи, прокуроры, ФСБ, сотрудники ФСИН, МВД

«17 августа весь отряд в сто человек выстроили на плацу. Осужденные, недовольные работой администрации колонии, требовали встречи с прокурором. Им отказали. Десять человек перевели в штрафной изолятор. Там в ночь с 17 на 18 августа пятеро осужденных пытались покончить с собой. Сейчас, после нашего обращения, в колонию выехал помощник прокурора», — рассказала изданию жена одного из заключенных Жанна Цвирка.

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Еще до бунта она с родственниками обратилась в прокуратуру с жалобой на необоснованное помещение мужа в ШИЗО. Надзорное ведомство встало на сторону заключенного и постановило освободить его из ШИЗО. Однако начальник колонии обжаловал это решение, сейчас суд рассматривает его апелляцию.

В краевом управлении ФСИН утверждают, что заключенные специально провоцируют волнения, пытаясь таким образом сместить требовательного начальника колонии, при этом в ведомстве отрицают факт бунта и массовых волнений.

«Информация распространяется искаженная (...). Анонимные сообщения по ИК-37 поступают регулярно, но это провокации со стороны осужденных. В связи с чем мы вынуждены обращаться в суд для защиты нашей репутации», — сообщили в тюремном ведомстве.

Отмечается, что последняя жалоба из ИК-37 была от супруги осужденного, который намеренно травмировал себя, считая, что его незаконно поместили в ШИЗО. «Со слов самого осужденного, он пожаловался на плохое самочувствие, и ему давали обезболивающее, от которого он уснул в неположенное время, что запрещено внутренним уставом. В наказание его отправили в ШИЗО, но прокуратура, в которую обратились родственники, отменила это решение. Сейчас, насколько мне известно, осужденный вновь попал в ШИЗО. Выяснить все обстоятельства сложившейся ситуации в ИК-37 возможно только при посещении колонии», — сообщил председатель Пермской общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных Георгий Ситников.

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