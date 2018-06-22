Бывшего генерала Сугробова наказали за отказ мыть полы в колонии

Бывший руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов помещен в колонии в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает «Росбалт».

По словам источника, знакомого с ситуацией, сразу после окончания карантина в новой колонии (ИК для бывших сотрудников правоохранительных органов в Мордовии) Сугробов столкнулся с различными претензиями со стороны надзирателей. Довольно быстро все закончилось тем, что заключенного поместили в ШИЗО.

Официальным поводом для помещения бывшего генерала в штрафной изолятор стал отказ от мытья полов. Однако, источник не исключает, что это — лишь предлог для давления на осужденного.

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«По моему мнению, в колонии начался прессинг Дениса Александровича. Его на короткий период "закинули" в образцовую ИК, показали, как можно хорошо сидеть. А потом сразу перевели в другую, и отправили в изолятор. Подозреваю, это только начало его сложностей. Для чего прессуют? Узнаем, когда в ИК прибудут какие-нибудь оперативные сотрудники с вопросами», — сказал он.

19 декабря 2017 года стало известно, что Верховный суд России смягчил приговор бывшему начальнику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Денису Сугробову: вместо 22 лет генерал проведет в колонии 12. Приговор Сугробову вынесли в апреле того же года, его признали виновным в организации преступного сообщества, в котором участвовали его подчиненные.

По версии следствия, подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки, а затем предлагали им «сдавать» других коррупционеров. Как полагает Следственный комитет России (СКР), генерал и другие полицейские совершили не менее десяти тяжких преступлений, в том числе они пытались спровоцировать на взятку сотрудника ФСБ. В деле 30 потерпевших.

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