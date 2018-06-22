Силовые структуры
 
Последние новости
Футболисты сборной Аргентины взбунтовались против тренера
Рыбаки ненароком покормили узкозубых акул
Популярное приложение для сохранения заряда оказалось опасной программой-вором
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
В Москве станет горячо и ветрено  
Названа полезная для сердца доза кофе
Басилашвили поддержал накрывшего стол после развала СССР Кикабидзе
Сотрудники военкомата взяли в плен негодного призывника
Автобус с 55 студентами упал в пропасть
Новости партнеров

Бывшего генерала Сугробова наказали за отказ мыть полы в колонии

Перейти в «Мою Ленту»
Денис Сугробов

Бывший руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов помещен в колонии в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает «Росбалт».

По словам источника, знакомого с ситуацией, сразу после окончания карантина в новой колонии (ИК для бывших сотрудников правоохранительных органов в Мордовии) Сугробов столкнулся с различными претензиями со стороны надзирателей. Довольно быстро все закончилось тем, что заключенного поместили в ШИЗО.

Официальным поводом для помещения бывшего генерала в штрафной изолятор стал отказ от мытья полов. Однако, источник не исключает, что это — лишь предлог для давления на осужденного.

«По моему мнению, в колонии начался прессинг Дениса Александровича. Его на короткий период "закинули" в образцовую ИК, показали, как можно хорошо сидеть. А потом сразу перевели в другую, и отправили в изолятор. Подозреваю, это только начало его сложностей. Для чего прессуют? Узнаем, когда в ИК прибудут какие-нибудь оперативные сотрудники с вопросами», — сказал он.

19 декабря 2017 года стало известно, что Верховный суд России смягчил приговор бывшему начальнику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Денису Сугробову: вместо 22 лет генерал проведет в колонии 12. Приговор Сугробову вынесли в апреле того же года, его признали виновным в организации преступного сообщества, в котором участвовали его подчиненные.

По версии следствия, подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки, а затем предлагали им «сдавать» других коррупционеров. Как полагает Следственный комитет России (СКР), генерал и другие полицейские совершили не менее десяти тяжких преступлений, в том числе они пытались спровоцировать на взятку сотрудника ФСБ. В деле 30 потерпевших.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Генерала Дениса Сугробова отправили в ШИЗО
Генералу Сугробову вдвое сократили тюремный срок
Бывшему главе антикоррупционного главка МВД Сугробову дали 22 года колонии
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03Сегодня

«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»

Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
09:45Сегодня

Спор о мусоре в Махачкале перерос в массовую драку со стрельбой и попал на видео

13:0221 июня

Россиянин влепил пощечину гаишнику за отказ от селфи и попал на видео

17:3921 июня

Дед мороз сломал подростку челюсть за отказ читать стишок и пошел под суд

Силовые структуры00:06 6 июня

Большая охота

Какое оружие выбирали убийцы президентов и вождей: тест «Ленты.ру»
20:38 8 июня

Генерал ФСБ попросил вернуть ему два миллиона долларов из дела Улюкаева

22:0221 июня

Попавший под санкции глава МВД получил визу США

14:1821 июня

Пьяная сибирячка отхлестала росгвардейца розой и пошла под суд

Силовые структуры00:0220 июня

Круто сваренный

Он угонял машины, воровал миллионы и убегал от сыщиков. Теперь ему шьют убийство
16:16 8 июня

Министр сжег машину ради брата-бандита

19:3521 июня

Сгоревший заживо после ДТП на Кутузовском мажор хвастался лихачеством в соцсетях

15:3521 июня

У Хорошавина нашли новые взятки на десятки миллионов рублей

Россия
«Когда учительница оттрахана, она радостна»
Сергей Паук Троицкий о сексе, наркотиках и кресле мэра Москвы
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
«Дело шло к серьезному конфликту»
Эти вирусы могут убить россиян. Откуда они берутся
Сотрудники военкомата взяли в плен негодного призывника
Россиян призвали отпускать с работы в сильную жару
За время голодовки Олег Сенцов похудел на 13 килограммов
В Сибири бревно затопило баржу с лесом
Все материалы
Мир
Борис ДжонсонБухай, управляй
Они рулят страной в пьяном угаре. Да, это Европа
Шведский музыкальный фестиваль навсегда отменили из-за изнасилований
Черный цезарь
Он ненавидит беженцев и геев, но любит Россию. Мафия в ярости
Трамп назвал дату встречи с Путиным
У российских границ насчитали 20 самолетов-разведчиков
«Врачей без границ» обвинили в обмене лекарств на секс
Турция получила от США первые F-35
Все материалы
Бывший СССР
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Киев нашел у Путина «таран против Европы»
СБУ задержала «шпионов» с российской символикой
Белорусы возненавидели кафе после предложения поболеть за Россию
Порошенко разрешил Москальковой посещать Украину
Украинский генерал задумал нацелить ракеты на Москву и Санкт-Петербург
Литва связала обострение в Донбассе с чемпионатом мира по футболу
Все материалы
Экономика
Припекло
Россия бросает одних союзников ради других. Все дело в нефти
Tesla закроет часть бизнеса
Банк России отозвал лицензию у московского банка
Украина расширила санкционный список по России
Для инвесторов придумали новые льготы
«Роснефть» собрала акционеров
Россиянам предрекли экономию на продуктах
Все материалы
Силовые структуры
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
В Москву прилетел главный киллер России
Он сколотил самую жестокую банду 2000-х. Ее жертвами стали 60 человек
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Спор о мусоре в Махачкале перерос в массовую драку со стрельбой и попал на видео
Бывшего генерала Сугробова наказали за отказ мыть полы в колонии
Дед мороз сломал подростку челюсть за отказ читать стишок и пошел под суд
Попавший под санкции глава МВД получил визу США
Все материалы
Наука и техника
Грязь и слезы
Братские могилы и страшная правда на потерянных фронтовых снимках
Марс наш
Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
Дело техники
Европа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
Обнародованы рассекреченные документы начала ВОВ
Раскрыт проект шпионской подлодки США
Россия изобрела электроракетный двигатель на йоде
Найден способ избежать особо опасного рака
Все материалы
Спорт
Такая боль
Хорватия громит Аргентину. Месси едет домой?
Разъяренные провалом болельщики оплевали главного тренера сборной Аргентины
Футболисты сборной Аргентины взбунтовались против тренера
Месси оказался в шаге от вылета с чемпионата мира
Испанцы вынудили Роналду отращивать козлиную бородку
Бразильский фанат возмутился похабной шуткой над россиянкой
Бразильцы назвали причиной неудач сборной белые ночи в Петербурге
Все материалы
Культура
В одном флаконе
Няня-убийца, допросы КГБ и измены: что читать в июне
XXXTentacion«Я сгнию в своей могиле»
За что убили 20-летнего рэпера XXXTentacion
Ложбина и чужбина
Женская грудь как залог уюта
Работа над фильмами по «Звездным войнам» остановлена после провала ленты о Соло
Басилашвили поддержал накрывшего стол после развала СССР Кикабидзе
Американская певица выложила видео БДСМ-оргии в гей-клубе
Секс-рабыни эмо-музыканта в красках описали его унизительные действия
Все материалы
Интернет и СМИ
Уходят лучшие
Интернет под угрозой уничтожения. Первыми падут мемы
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Звезду телешоу распекли за попытку вынуть еду изо рта после поцелуя
Обнаружен опасный вирус-захватчик на Android
Обнаружен новейший неуловимый ботнет
Лысый шимпанзе-качок заставил пользователей сети почувствовать стыд
Все материалы
Ценности
Разбитая звезда
Мужчины сломали ей жизнь, но она остается примером для многих
Дорого и фальшиво
Почему искусственные алмазы скоро заменят настоящие
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Девушек научили ходить без бюстгальтера
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Подсчитаны средние траты мужчин на помолвочные кольца
Полная модель дала отпор пристыдившей ее за откровенный наряд женщине
Все материалы
Путешествия
Чудо из цемента
На фальшивых достопримечательностях зарабатывают миллионы. Как не попасться?
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
От Геленджика до Грозного
Где живут иностранные футболисты во время чемпионата мира
Турист кинул зигу и сел в тюрьму
Таиланд признан самой опасной для туризма страной
Персоналу запретили интим с постояльцами нудистской гостиницы
Пилот захотел вытравить пассажиров из самолета
Все материалы
Из жизни
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
«Все спрашивают, не агент ли я КГБ»
История россиянки, переехавшей во Францию
Британка довела себя до анорексии ради платья на свадьбу сестры
Загадочные прыщики на лице девушки оказались блуждающим червем
Прославленная на весь мир «говорящая» горилла умерла
Полчища гигантских крыс атаковали шведский город
Все материалы
Это фиаско, братан?
В Ле Мане сошли российские прототипы BR1 — почему это шаг к возможному успеху
Самые надежные кроссоверы
Топ самых беспроблемных вседорожных автомобилей 2018
Советские пикапы
Девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам
Пятое колесо
Десять машин, в которых сложно найти запаску
Toyota Camry вернется в Европу после 14-летнего перерыва
«Пятерка» BMW стала «Буксировщиком года»
Bentley сделает купеобразный внедорожник
Все материалы
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Названы три города России с дорожающими квартирами
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Россия установила новый ипотечный рекорд
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Все материалы