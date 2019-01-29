Украденная во Владикавказе невеста оправдала похитителей

Девушка из Владикавказа, которую во время обряда похищения невесты несколько раз уронили на асфальт, жива и здорова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по Северной Осетии.

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После проведенной полицией проверки выяснилось, что девушка и ее семья не имеют претензий к «похитителям», и все было совершено по обоюдному согласию.

Момент похищения попал на видео. На кадрах видно, как молодой человек набрасывает на девушку бурку, хватает ее и пытается донести до машины, но падает прямо на свою избранницу сначала на лестнице, а затем перед открытой дверью машины.

ПРИСТАНИЩЕ ツ / YouTube

Традиция похищать невесту возродилась на Северном Кавказе в начале 1990-х годов. С ней идет серьезная борьба: при любом поступившем в полицию заявлении возбуждаются уголовные дела.

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