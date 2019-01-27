Неловкое похищение невесты на Кавказе сняли на видео

ПРИСТАНИЩЕ ツ / YouTube

Во Владикавказе мужчина во время традиционного похищения невесты дважды упал вместе с ней. На видеозапись его неудачи, опубликованную в социальных сетях, обратил внимание телеканал НТВ в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как молодой человек набрасывает на девушку бурку, хватает ее и пытается донести до машины, но падает прямо на свою избранницу сначала на лестнице, а затем перед распахнутой дверью машины.

За кадром слышен разочарованный голос свидетелей похищения, один из которых просит это не снимать.

Комментаторы на YouTube выясмеяли незадачливого похитителя. «Бедные девушки. Когда уже этот цирк закончится, покалечили человека», — искренне сочувствовали одни. «Это надо очень сильно хотеть замуж, чтобы после такого остаться. Два раза уронили и даже не поинтересовались, в каком она состоянии, тащили дальше. Парни, не позорьтесь, вы не умеете красиво воровать, а еще снимаете», — издевательски замечали другие.

Традиция похищать невесту возродилась на Северном Кавказе в начале 90-х годов прошлого века. С ней идет серьезная борьба: при любом поступившем в полицию заявлении возбуждаются уголовные дела. Так, 14 декабря 2018 года в Ингушетии по заявлению брата похищенной девушки был задержан 23-летний молодой человек. В сентябре 2016 года в Пятигорске задержали 25-летнего мужчину, похитившего 16-летнюю девушку. Во всех случаях уголовное дело возбуждалось по статье «Похищение человека», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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