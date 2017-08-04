Казанца заподозрили в краже на миллион рублей у своей девушки и ее родителей

Полицейские в Москве задержали 23-летнего уроженца Казани по подозрению в кражах из квартир своей девушки и ее родителей. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«По словам потерпевшей, проживавшей со своим молодым человеком в одном из домов на 15-й Парковой улице, с марта текущего года она стала замечать пропажи ювелирных изделий. Все это время девушка считала, что теряла украшения», — говорится в сообщении.

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По словам потерпевшей, на днях, вернувшись домой, она увидела, что в комнате беспорядок, вещи разбросаны, а крупная сумма денег вместе с остатками украшений пропала. При этом ее друга дома не оказалось, а на телефонные звонки он не отвечал. Кроме того, деньги и украшения пропали из квартиры родителей потерпевшей, которые были на даче.

Следствие установило, что молодой человек — безработный и ранее судимый за мошенничество уроженец Казани — в течение некоторого времени незаметно похищал ювелирные украшения своей девушки. Вскоре злоумышленник решился на более крупную кражу и завладел ценностями и деньгами жертвы. Затем он взял из бардачка ее автомобиля ключи от квартиры ее родных, проник туда, забрал имущество и скрылся.

Общая сумма материального ущерба составила более одного миллиона рублей. В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

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