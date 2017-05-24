Кузбассовец украл у будущей тещи деньги и прокутил их с невестой

Житель города Киселевск (Кемеровская область) предстанет перед судом за то, что украл у будущей тещи около 100 тысяч рублей и прокутил их с невестой, после чего попросил девушку взять вину на себя. Об этом в среду, 24 мая, сообщает региональное управление МВД.

Как отмечают в полиции, за помощью к стражам порядка обратилась 51-летняя горожанка, из квартиры которой похитили около 100 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что накануне в гостях у женщины была дочь со своим другом, 26-летним ранее неоднократно судимым молодым человеком. Вскоре полицейские установили, что именно он похитил деньги.

«На похищенные деньги злоумышленник приобрел два обручальных кольца и сделал предложение руки и сердца дочери потерпевшей, после чего пригласил отметить помолвку (...) Два дня злоумышленник вместе с избранницей катались на такси, арендовали квартиры в Новокузнецке, посещали рестораны и ночные клубы», — говорится в сообщении.

По версии следствия, когда подозреваемый узнал, что его хищение открылось, то предложил будущей жене взять вину на себя, объяснив свою просьбу тем, что мать ее простит. При этом девушка до последнего момента не знала о краже.

12 мая стало известно, что житель Кузбасса обокрал содержавшую его семью тещу, которая планировала переехать в Сочи. Из дома потерпевшей подозреваемый украл 3,6 миллиона рублей и 1,5 тысячи евро (93 тысячи рублей).

По словам задержанного, его не устроили планы тещи по переезду в Сочи, поскольку его семья в финансовом плане зависела от нее. Он решил украсть деньги, чтобы таким образом сорвать сделку родственницы по покупке дома в курортном городе.