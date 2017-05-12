Зять-нахлебник попытался помешать переезду тещи и обокрал ее

Житель Кузбасса обокрал содержавшую его семью тещу, которая планировала переехать в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело.

Мужчину из Киселевска задержали после обращения в полицию его тещи. Поскольку у него были ключи, он беспрепятственно вошел в дом родственницы, где открыл сейф и похитил 3,6 миллиона рублей, а также 1,5 тысячи евро (93 тысячи рублей). Деньги злоумышленник спрятал в багажнике своей машины.

По словам задержанного, его не устроили планы тещи по переезду в Сочи, поскольку его семья в финансовом плане зависела от нее. Он решил украсть деньги, чтобы таким образом сорвать сделку родственницы по покупке дома в курортном городе.

Полицейские вернули похищенное потерпевшей. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.