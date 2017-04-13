Москвич украл из подъезда картины и стул из-за расставания с любимой

Столичные оперативники задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в краже двух картин и стула из холла жилого дома на Перовской улице Москвы. Видео с подозреваемым в четверг, 13 апреля, «Ленте.ру» предоставили в УВД по Восточному административному округу столицы.

По словам официального представителя управления Татьяны Диденко, задержанный объяснил свой поступок тем, что расстался с любимой женщиной, выпил с горя и захотел красоты. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), москвич отпущен под подписку о невыезде.