Вор вынес из чужой квартиры баян и 33 тома Большой советской энциклопедии

Добычей подозреваемого в квартирной краже, задержанного сотрудниками Росгвардии в Выборге (Ленинградская область) стали 33 тома Большой советской энциклопедии, баян и два чайных сервиза. Об этом сообщает региональное издание 47news.ru.

Патруль заметил мужчину, подходящего под описание предполагаемого квартирного вора на Ленинградском проспекте города. Когда стражи порядка приблизились к нему, он попытался скрыться, но был задержан.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что задержанный, ранее неоднократно судимый за хищения и угон машины, причастен к краже из квартиры на Крепостной улице города.

В апреле столичные сыщики задержали мужчину, подозреваемого в краже двух картин и стула из холла жилого дома на Перовской улице. Свой поступок злоумышленник объяснил тем, что расстался с любимой женщиной, выпил с горя и захотел красоты.